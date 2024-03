Georg Bramowski hat schon richtig viel gesehen – der Boxtrainer bestritt mit Dominic Bösel, mit Arthur Abraham, Yoan Pablo Hernandez, Jack Culcay oder Karo Murat in der ganzen Welt WM-Kämpfe, betreute Dutzende Boxer, saß hunderte Mal in der Ringecke. Denkt Bramowski an Supermittelgewichtler Max Suske, zieht er einen besonderen Vergleich: "Max ist ein Typ wie Henry Maske", sieht der erfahrene Trainer Parallelen zur mittlerweile 60-jährigen Box-Legende.

Max Suske ist erst 21 Jahre alt und am Samstag (16.03.2024) bereits Hauptkämpfer beim Boxabend in seiner Heimatstadt Stralsund. In seinem zehnten Profikampf geht es für Suske bereits um die Junioren-Weltmeisterschaft des Weltverbandes WBC. "Ich werde mein Leben da reinhauen", verspricht der Boxer vor seinem ersten Titelkampf. "Ich habe so hart trainiert, mich kann an dem Abend keiner schlagen."