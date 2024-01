Die Eispiraten Crimmitschau haben den ersten Sieg im neuen Jahr verpasst. Im Sahnpark mussten sich die Westsachsen am Freitagabend gegen den ESV Kaufbeuren mit 3.4.n.V. geschlagen geben.

Vor 2.483 Zuschauern hatte Feser nach 31 Sekunden die Führung markiert. Binnen elf Minuten legten die Gäste allerdings einen Drei-Tore-Lauf (8./11./19.) aufs Eis. Danach stellte Lindberg erst im Powerplay den Anschluss her (24.), ehe Zikmund das 3:3 gelang (40.). Trotz weiterer guter Chancen im Schlussdrittel musste Crimmitschau in die Overtime, wo die Gäste das Glück auf ihrer Seite hatten (63.).

Die Lausitzer Füchse haben im neuen Jahr die zweite Heimniederlage hinnehmen müssen. Im Duell gegen die Eisbären Regensburg stand am Ende ein 0:2 zu Buche.

Weißwasser tat sich von Beginn an vor 2.682 Zuschauern gegen die aggressive Abwehr der Gäste schwer. Nach dem Rückstand (18.) vergab Bartuli (20.) per Penalty die Chance zum Ausgleich. Regensburg schlug dagegen per Doppelschlag zu (38./51.). Nach dem 1:3 durch Zauner (56.) keimte im Fuchsbau nochmals Hoffnung auf, doch Regensburg legte erneut (58.) vor. Das 2:4 durch Scheidl kam zu spät (58.).