Eispiraten Crimmitschau verlieren erneut Derby gegen Lausitzer Füchse

Nach dem Elf-Tore-Spektakel im ersten Derby der Saison, das die Lausitzer Füchse gegen die Eispiraten Crimmitschau mit 6:5 gewannen, ging es am Freitagabend (1. Dezember) im Crimmitschauer Sahnpark nicht ganz so torreich zu. Aber wieder waren die Füchse der Sieger, diesmal mit 3:2 nach Verlängerung.

Im ersten Drittel sahen die 3.026 Zuschauer keine Tore, die folgten dann im zweiten Abschnitt. Zunächst traf Eric Valentin (25.) zur Gästeführung. Er profitierte dabei von einer Unachtsamkeit des Eispiraten-Goalies Oleg Shilin, dem der Puck aus der Fanghand rutschte. Gut zehn Minuten später gelang dem Tschechen Ladislav Zikmund mit einem Schuss ins Kreuzeck der Ausgleich für Crimmitschau. Im Schlussabschnitt hatte dann Thomas Reichel (46.) nach Vorarbeit von Zikmund leichtes Spiel und brachte die Eispiraten mit 2:1 in Front. Eine Minute später folgte prompt die Antwort der Gäste, die durch Lane Scheidl auf 2:2 stellten. Ein Treffer fiel nicht mehr, so ging es in die Overtime.

In dieser erzielten die Eispiraten ein Kicktor, was nach Videobeweis nicht zählte. Das Tor von Christoph Kiefersauer (65.) aber schon, der die Scheibe zur 3:2-Entscheidung für die Füchse über die Linie brachte. Trotz der Niederlage bleiben die Eispiraten Crimmitschau Zweiter, die Lausitzer Füchse schoben sich auf Rang drei.

Starke Dresdner Eislöwen bezwingen Ravensburg

Die Dresdner Eislöwen haben nach zwei Niederlagen in Folge wieder in die Spur gefunden. Gegen die Ravensburg Towerstars gewannen die Sachsen am Freitagabend zuhause mit 5:1.

Vor 2.568 Zuschauern gehörte den Oberschwaben die Anfangsphase, die bereits in der 2. Minute durch Nickolas Latta in Führung gingen. Der Weckruf für die Eislöwen, die schnell durch Tore von Tomas Andres (3.) und Adam Kiedewicz (8.) antworteten. Im Mittelabschnitt erhöhte Nils Elten (25.) auf 3:1. Auch das dritte Drittel gehörte den Gastgebern, die dank Bruno Riedl (46.) und Marco Baßler (59.) noch zwei Treffer draufpackten. Trotz der drei Punkte verharren die Dresdner in der Tabelle auf Rang 13. Bildrechte: IMAGO/osnapix