Die Lausitzer Füchse haben ihr letztes Heimspiel des Jahres gewonnen. Gegen die Starbulls Rosenheim behielten die Ostsachsen mit 4:1 die Oberhand. Vor 2.975 Zuschauern feierte Breitkreuz mit der Führung (11.) ein gelungenes Comeback nach seiner langen Verletzungspause. In Überzahl erhöhte Järveläinen erst zum 2:0 (23.), ehe der Finne nach dem zwischenzeitlichen Anschluss der Gäste (32.) in der 36. Minute erneut in Powerplay den alten Abstand wieder herstellte. Zwar drehten die Gäste im letzten Drittel nochmals auf, doch Valentin machte mit seinem Treffer (48.) alles klar.