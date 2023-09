Der Linksschütze, der einige Partien in der Slowakei sowie in der zweiten tschechischen Liga absolvierte, kann zudem auf sechs Spiele in der Champions Hockey League zurückblicken, in denen er 2021/22 ein Tor und drei Vorlagen für Prag erzielte. "Wir hatten Ladislav bereits als möglichen Kandidaten vor der Verpflichtung von Lucas Carlsson mit in der engeren Auswahl. Nun konnten wir im ‚zweiten Anlauf‘ sozusagen zuschlagen", meint Ronny Bauer, Teammanager der Eispiraten Crimmitschau, zur Verpflichtung des neuen Kontingentspielers.