Der Klub, der erst am Freitag vor einer Woche (22.03.2024) den Klassenerhalt in den DEL2-Playdowns perfekt gemacht hatte, teilte mit, dass man sich von einer ganzen Reihe von Spielern trennen werde. So werden Dresdner Eislöwen Justin Florek, Adam Kiedewicz, Nils Elten, Fabian Belendir, Lukas Mannes, Garret Pruden, Maxim Rausch, Nick Neufeld, Sebastian Scherer und Tom Knobloch verlassen.

Unter den Spielern, die gehen, ist mit Knobloch auch ein langjähriger Eislöwen-Spieler. Der 25-Jährige trug sechs Jahre und in 293 Spielen das Trikot der Dresdner. Die Eislöwen waren bis dato die erste und zeige Profi-Station für Knobloch. Der Angreifer will sich laut Mitteilung "einer neuen Herausforderung stellen."

In der Endphase der vergangenen Saison war der Kader der Eislöwen durch zahlreiche Verstärkungen auf 35 Spieler angewachsen. Von zehn Spielern, darunter dem ehemaligen DHB-Nationaltorwart Danny aus den Birken, ist nicht bekannt, ob sie in Dresden bleiben oder den Verein verlassen. Sportdirektor Matthias Roos kündigte in dieser Woche und laut Sächsischer Zeitung bereits an, den Etat für Spieler um 20 bis 25 Prozent zu erhöhen. "Wir brauchen eine Mannschaft, mit der wir körperbetontes Eishockey spielen können. Dafür wollen wir mehr erfahrenere Spieler holen - und in der kommenenden Saison mitspielen um die Meisterschaft."