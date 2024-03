Die Westsachsen, die zuletzt einen 3:0-Vorsprung in dieser Nervenkitzelserie hergegeben hatten , standen dabei knapp viereinhalb Minuten vor Ende der regulären Spielzeit schon vor dem Aus. Krefeld führte zu diesem Zeitpunkt mit 5:3 – aber Crimmitschau rettete sich dank des späten Doppelschlags durch Mario Scalzo (56.) und Colin Smith (58.) förmlich auf der letzten Kufe noch in die Verlängerung. In einem ausgeglichenen ersten Drittel musste das Team von Trainer Jussi Tuores sowohl nach dem 1:0 von Thomas Reichel (2.) als auch nach dem 2:1 von Tobias Lindberg (17.) den jeweiligen Ausgleich (1:1, Christian Erhoff, 11./2:2, Matt Marcinew, 19.) hinnehmen. Im anschließenden Mitteldrittel zogen die Pinguine dann erstmals auf zwei Tore davon, weil Marcinew und Gotz innerhalb von 28 Sekunden trafen (21.). Zwar verkürzte Henri Kanninen (27.) folgend für die Gastgeber, aber Jonathan Matsumoto (44.) antwortete alsbald mit dem vermeintlich vorentscheidenden 5:3 für Krefeld. Doch Crimmitschau gab sich nicht geschlagen – und schon bald nahm der Wahnsinn seinen Lauf.

Derweil haben die Lausitzer Füchse nach ihrer bemerkenswerten Aufholjagd in den vergangenen Tagen das i-Tüpfelchen verpasst. Im alles entscheidenden Duell bei Hauptrundenmeister und Aufstiegsfavorit Kassel Huskies musste sich das Team von Cheftrainer Petteri Väkiparta letztendlich mit 1:4 (0:1/0:0/1:3) geschlagen geben.



Weißwasser durfte vor 5.700 Zuschauern zu Beginn des Schlussdrittels erstmals an diesem Abend jubeln, als Angreifer Lane Scheidl im Powerplay den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielte (44.). Im ersten Abschnitt waren die Gäste in Unterzahl durch Tristan Kecks in Rückstand geraten (17.). Allerdings ließ nach Scheidls Treffer ein kollektiver Blackout die Hoffnungen der Sachsen zerplatzen. Louis Brunes Doppelpack (46.) sowie Daniel Weiß (47.) sorgten binnen nur 65 Sekunden Spielzeit für die Vorentscheidung. Die Füchse hatten darauf keine Antwort.