Zum dritten Mal hintereinander kassieren die Eislöwen aus Dresden mindestens drei Tore. Bei der ESV Kaufbeuren haben die Elbestädter die siebte Niederlage der Saison kassiert, 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) verloren. In der siebten Minute brachte Thomas Heigl das Heimteam in Front, Nikolaus Heigl erhöhte im zweiten Drittel nach Vorarbeit von Sten Fischer (29.). In Unterzahl kassierten die Dresdner kurz danach dann auch das dritte Gegentor von Simon Schütz (32.) und erholten sich nicht mehr davon, obwohl Johan Porsberger nur 14 Sekunden brauchte, um den Anschlusstreffer für die Eislöwen zu markieren (32.). Kurz vor Ende schob Max Oswald die Scheibe noch einmal ins inzwischen verwaiste Tor der Gäste und bescherte den Endstand (59. Minute).

Vor 2.472 Fans sind die Füchse gegen Landshut schnell in Rückstand geraten, unterlagen am Ende nach Penaltyschießen mit 2:3. Samir Kharboutli brachte in der dritten Minute den Puck an Nikita Quapp vorbei. Doch die Lausitzer glichen durch Christoph Kiefersauer keine fünf Zeigerumdrehungen später aus. Clarke Breitkreuz brachte die Sachsen in Überzahl im Mittelabschnitt gar in Führung (30.), doch Julian Kornelli schoss in der 47. Minute den erneuten Ausgleich. Die Gäste aus Landshut gaben alles, kassierten einige Strafen. Und retteten sich am Ende ins Penalty-Schießen, dass der EV dank Kharboutli für sich entschied und Weißwasser auf Tabellenplatz acht abrutschen ließ