Moral bewiesen auch die Dresdner Eislöwen, die gegen die Starbulls Rosenheim ohne ihren erkrankten Cheftrainer Corey Neilson einen 0:3-Rückstand drehten und am Ende einen 5:3-Auswärtssieg (1:3, 2:0, 2:0) feierten. Damit klettern die Dresdner in der Tabelle auf Platz fünf.

Beim Aufsteiger aus Bayern erlebten die Blau-Weißen zunächst aber ein erstes Drittel zum Vergessen. Durch zwei Tore von Reid Duke (6./12.) sowie einen Treffer von Manuel Strodel (13.) führte Rosenheim bereits mit 3:0. In Überzahl konnte Dani Bindels auf 1:3 verkürzen (15.). Im zweiten Drittel wechselte Co-Trainer Petteri Kilpivaara den Torhüter, brachte Janick Schwendener für Pascal Seidel. David Rundqvist erzielte in der 25. Minute in Überzahl das 2:3. Auch danach blieben die Dresdner am Drücker und belohnten sich mit ihrem dritten Überzahltor durch Bindels (38.) mit dem 3:3. Im Schlussabschnitt nutzte Rundqvist ein Überzahlspiel zum 4:3 (48.). Rosenheim nahm in den Schlussminuten den Torhüter zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis, was die Eislöwen durch Niklas Postel mit einem Schuss ins leere Tor zum 5:3-Endstand nutzten.