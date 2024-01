Nach Rückstand glich Turnbull in der 12. Minute aus. Im Mitteldrittel gerieten die Sachsen erneut in Rückstand, doch wieder konnte Turnbull ausgleichen, bevor Rundqvist Dresden erstmals in Front brachte (39.). Suvanto (42.) und wieder der überragende Turnbull mit seinem dritten Treffer (59.) ins leere Tor bescherten den Eislöwen den deutlichen Sieg. Dresden bleibt dennoch Vorletzter.