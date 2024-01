Die Tabellenvorletzte aus Dresden startete vor 2.344 Zuschauer in eigener Halle super in die Partie und ging bereits nach 94 Sekunden durch Dani Bindels in Führung. Mit der ersten Unterzahl kassierten die Eislöwen aber den Ausgleich (12.), kurz vor der Drittelsirene ging Freiburg sogar in Front. David Rundqvist und Tom Knobloch drehten die Partie wieder für Dresden, doch Freiburg kam immer wieder zurück. Erst zum 3:3 und nach der erneuten Führung von Tomas Anders (44.) auch zum 4:4. Nach der torlosen Verlängerung trafen Rundquist und Simon Karlsson im Shootout. Damit konnten die Eislöwen den Rückstand auf den ersten Nicht-Playdown-Platz auf sieben Punkte verkürzen.