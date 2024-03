Zunächst lief alles nach Plan für die Lausitzer Füchse. Ville Järveläinen (19.) brachte Weißwasser kurz vor Ende des ersten Drittels in Führung. Tim Coffman (21.) konnte aber direkt mit Beginn des zweiten Drittels eine Powerplay-Situation ausnutzen, um den Ausgleich zu besorgen. Der weitere Spielverlauf war durch mehrere Zeitstrafen geprägt - aus den daraus resultierenden Überzahlsituationen konnte Weißwasser keinen Nutzen ziehen. Auch Bad Nauheim tat sich schwer weitere Powerplay-Abschnitte in Tore umzuwandeln. Kevin Schmidt (53.) schaffte es dann aber doch eine Lücke im Lausitzer Unterzahlspiel zum 2:1 zu nutzen. Als die Gastgeber bereits wie die sicheren Sieger aussahen, schockte Lane Scheidl (59.) die Hessen mit dem 2:2-Ausgleich.

Es ging in die Overtime, in der die Gastgeber aus Bad Nauheim druckvoller agierten. Doch für ihre Abschlüsse war bei Füchse-Torwart Jonas Stettmer immer wieder Endstation. So bekam Lane Scheidl (94.) die Chance aus Nahdistanz einen Mäkitalo-Schuss ins Tor abzufälschen, die er sich nicht entgehen ließ. Im Viertelfinale der Playoffs warten nun die an Position eins gesetzten Kassel Huskies.