Im Kampf um einen der zwei noch zu vergebenden Playoff-Plätze in der DEL2 haben sich die Lausitzer Füchse eine hervorragende Ausgangsposition verschafft. Das Team von Petteri Väkiparta bezwang am Mittwochabend (06.03.2024) Vorjahresfinalist Bad Nauheim nach Overtime mit 2:1 (0:0; 1:1; 0:0/1:0).

In der "Best-of-Three"-Serie geht Weißwasser damit mit 1:0 in Führung. Weiter geht es am Freitag (08.03.2024) mit dem Rückspiel in Hessen, wo die Füchse bereits alles klarmachen können. Bei einer Niederlage hätte man am Sonntag (10.03.2024) im entscheidenden Spiel dann erneut Heimrecht.