Der Fluch bleibt bestehen: Die Dresdner Eislöwen können in dieser Saison einfach nicht gegen die Bietigheim Steelers gewinnen. Auch im vierten Duell setzte es eine Niederlage, die umso schwerer wiegt, als dass die Dresdner in der Tabelle nicht vom Fleck kommen. Nach dem ernüchternden 1:4 bleibt das Team von Trainer Niklas Sundblad auf dem vorletzten Platz, Bietigheim behält trotz des Erfolges die Rote Laterne.

Tomas Sykora feierte sein Debüt im Trikot der Sachsen, die vor mehr als 3.300 Fans aber im ersten Drittel trotz 13 Torschüssen die Bude nicht trafen. Das gelang den Gästen im Mittelabschnitt gleich zweimal innerhalb von 22 Sekunden. Doremus und Sproll netzten ein. Der Anschluss durch Rundqvist in der 36. Minute ließ die Fans noch einmal hoffen. Doch es wurde nicht besser, was die Eislöwen auf dem Eis boten. Die Gäste nutzten ihre wenigen Gelegenheiten, erhöhten in der 55. und 57. Minute durch Moser und Doremus auf 1:4. Nach dieser Leistung dürfte man am Sonntag bei Tabellenführer Kassel Huskies chancenlos bleiben.