Nach der Führung durch Walsh in der vierten Minute, liefen die Eispiraten dann einem Rückstand hinterher. Noch in der gleichen Minute glich Seifert für Bad Nauheim aus, Orendorz (25.) brachte die Gäste im zweiten Drittel in Front. Nach einem Konter der Crimmitschauer schob Lindberg (39.) zum verdienten 2:2 ein. Für den Eispiraten-Siegtreffer sorgte dann Zikmund (53.), der im Fallen die Scheibe über die Linie bugsierte.

Dresden hatte zuletzt acht Niederlagen in zehn Partien kassiert. Diesmal ging das Team des in der Kritik stehenden Trainers Corey Neilson durch Drewes in Führung (10.). Er fälschte einen Schuss von der blauen Linie ab. Nach einem ausgeglichenen Mittelabschnitt glich Mayenschein aus (46.). Die Entscheidung in einer hartumkämpften Endphase fiel nach einem Bully, das Dresden gewann. Torwart Vogl konnte den folgenden Schuss von Karlsson nicht festhalten, Saakyan staubte ab. Weiter geht es für die Eislöwen am Sonntag gegen Krefeld.