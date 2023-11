Nach einer Vorbereitung mit teils desaströsen Testspielen klappte es zu Saisonbeginn noch ganz gut in den ersten Partien, aktuell aber steht die Mannschaft neben sich. Und die letzten Minuten von Bietigheim wirkten auch nicht so, als hätte sich die Mannschaft mit Macht reingekniet, um den Sieg über die Zeit zu bringen.

Neilson steht bei vielen Fans schon seit Wochen unter Beobachtung. Schon zum dritten Mal wurde in der noch jungen Saison eine klare Führung verspielt. Nach dem 2:4 gegen Regensburg am letzten Sonntag gab es laustarke "Neilson raus"-Rufe. Aber auch Sportdirektor Matthias Roos sieht sich wegen der Kaderplanung Kritik ausgesetzt. Der Kader sei zu groß, zu viel Quantität, zu wenig Qualität. Und ein echter Knipser fehle.

Wie geht es nun weiter bei den Eislöwen? Noch stehen zwei Spiele vor der Länderspielpause an. Am Freitag gastiert Dresden in Landshut, Sonntag geht es gegen Krefeld. Sollte die Mannschaft mit ihrem Coach keine Wende schaffen, sind die Tage von Neilson sicher gezählt. Übernehmen könnte Co-Trainer Petteri Kilpivaara. Der hatte bereits in der letzten Saison nach der Entlassung von Andreas Brockmann in der Hauptrunde noch 19 Punkte aus sieben Spielen geholt. In den Playoffs war dann im Viertelfinale gegen Krefeld nach sieben Partien Endstation.