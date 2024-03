Vor 2.933 Zuschauern agierten die Füchse aus einer sicheren Deckung heraus und gingen durch Mäkitalo (12.) in Führung. Im zweiten Drittel erhöhte Ravensburg den Druck, doch Weißwasser schlug durch Järveläinen (36.) erneut zu. Nach dem Anschluss in Unterzahl (44.) blieben die Füchse cool und machten mit Breitkreuz (60.), der ins leere Tor netzte, alles klar. Im letzten Spiel am Sonntag kommen die Kassel HUskies in den Fuchsbau.