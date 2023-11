Zeitgleich mit der DEL2 beschloss auch der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) den vorgeschriebenen Schutz ab der Saison 2024/25. Für den Halsschutz werde es klare Richtlinien geben. Technische Spezifikationen wie beispielsweise ISO-Zertifizierungen sowie schnittfeste, aus Kevlar-Fasern bestehende Modelle für Hals und Nacken seien in Klärung, hieß es von Verbandsseite. Die DEL2 kündigte gleichsam "Konsequenzen" bei "Missachtung" an. "Näheres" werde mit der "verbindlichen Einführung und der entsprechenden Überarbeitung des Regelwerkes bekanntgegeben".



Der große Bruder der DEL2, die Deutschen Eishockey Liga (DEL), hatte die Pflicht zu Beginn der vergangenen Woche in die Wege geleitet. Dort gilt die Regel bereits ab 1. Januar 2024. Auch Weltverbands-Präsident Luc Tardif hatte angekündigt, dass die Eishockey-Spieler spätestens während der kommenden Weltmeisterschaft im Mai 2024 in Tschechien "sicher sein sollen". Bis dahin soll eine Verpflichtung ins Regelwerk integriert werden. Im Jugendbereich ist der Halsschutz in allen Altersklassen bereits seit mehreren Jahren Pflicht.