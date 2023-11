Der Unfalltod des ehemaligen Augsburger Profis Adam Johnson hatte die Diskussion um den zusätzlichen Schutz entfacht. Der US-Amerikaner war Ende Oktober während eines Spiels seiner Nottingham Panthers bei den Sheffield Steelers in der britischen EIHL vom Schnitt einer Schlittschuhkufe an seinem Hals getötet worden. Auch in der US-amerikanischen NHL wird nach dem tragischen Unglücksfall über den Halsschutz diskutiert. In der DEL lag das Tragen eines Halsschutzes bislang im Ermessen der Spieler.



Die Entscheidung fiel bereits am Montag (6. November) bei einem Treffen mit den Sportlichen Leitern aller 14 Klubs. Auch die Spielervereinigung SVE hatte sich mit großer Mehrheit für den verpflichtenden Hals- und Nackenschutz ausgesprochen. Aufgrund der großen Nachfrage besteht die Sorge, dass kurzfristig zu Lieferengpässen des aus schnittresistenten Spezialstoff bestehenden Schutzes kommen könnte. Die DEL betonte jedoch in einem offiziellen Statement: "Die in der Liga aktiven Ausrüster haben eine rechtzeitige Lieferung der Produkte zugesagt."