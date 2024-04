Der 23 Jahre alte Stürmer war zuletzt beim EV Lindau in der Oberliga aktiv, hat in der DEL2 aber bereits zwei Jahre Erfahrung bei den Ravensburg Towerstars sammeln können. "Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Weißwasser und kann es kaum erwarten, dass die Saison beginnt und ich wieder auf dem Eis stehen kann", erklärte der 1,88 Meter große und 90 Kilogramm schwerer Angreifer.