Während die Fußballer der DDR in den 1980er Jahren von Weltklasse meist entfernt waren, verkörperte Siegfried Kirschen genau das. Der ausgebildete Lehrer und Diplom-Psychologe pfiff bei zwei Weltmeisterschaften und war später 28 Jahre Präsident des Fußballverbandes Brandenburg. Jetzt starb er im Alter von 80 Jahren nach langer, schwerer Krankheit.

Das bestätigte der Fußballkreis Ostbrandenburg am Samstag (20. April). "Sein unermüdlicher Einsatz und seine Leidenschaft für den Fußballsport haben ihn zu einer wahren Legende gemacht. Als ehemaliger WM-Schiedsrichter und langjähriger Präsident des Fußball-Landesverbandes Brandenburg hat er den Fußballsport, vor allem in Brandenburg, maßgeblich geprägt und unzählige Menschen inspiriert. Sein Vermächtnis wird in unseren Herzen weiterleben", hieß es auf der Facebook-Seite des Verbandes.