Eine seiner bittersten Niederlagen musste Schnuphase am 21. November 1979 hinnehmen, wo er in der EM-Qualifikation vor 100.000 Zuschauern in Leipzig gegen die Niederlande zwar den Führungstreffer erzielte, am Ende aber durch ein 2:3 die Europameisterschaft verpasste. Bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau musste er sich nach der 0:1-Finalniederlage gegen die Tschechoslowakei mit der Silbermedaille begnügen.

Bildrechte: IMAGO / Werner Schulze