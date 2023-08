Es war ein Spiel für die Geschichtsbücher: Nach dem sensationellen Aufstieg des VfB Leipzig in die 1. Bundesliga hieß der Gegner am ersten Spieltag Dynamo Dresden. 31.400 Zuschauer im Zentralstadion sahen ein spektakuläres 3:3.

Als erster Bundesliga-Torschütze ging VfB-Kapitän Matthias Lindner in die Annalen ein: Er hämmerte einen Freistoß zum 1:0 direkt in die Maschen (10.). Olaf Marschall glich für das Team von Sigfried Held, der an diesem Tag auch noch Geburtstag feierte, aus, doch noch vor der Pause sorgte Dirk Anders mit zwei Toren für Jubelstürme bei den Leipzigern und ihrem damaligen Trainer Bernd Stange.