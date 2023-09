Die Gastgeberinnen begannen engagiert und setzten die Leipzigerinnen unter Druck. Die Bemühungen wurden schnell belohnt, denn in der 5. Minute traf Marleen Schimmer, die freistehend aus spitzem Winkel zur Kölner Führung netzte. Trotz des Rückstandes ließ sich RB nicht aus dem Konzept bringen. Nach einer Ecke von Jenny Hipp verlängerte Sandra Starke in der 12. Minute die Kugel nahe des kurzen Pfostens direkt zum Ausgleich ins Tor.

In der Folge ging der Schwung der Anfangsphase verloren. Beide Teams neutralisierten sich über weite Strecken im Mittelfeld. Nach einer guten halben Stunde wurde Köln wieder zwingender. In der 35. Minute lag die erneute Führung der Gastgeberinnen in der Luft: Nach einer Schimmer-Flanke in den Strafraum zog Celina Degen aus zehn Metern ab, doch RB-Keeperin Elvira Herzog lenkte die Kugel mit einer Glanzparade über das Tor. Von den Gästen war in der Offensive bis zum Pausenpfiff allerdings nichts mehr zu sehen.