Am Freitag (29. September, 18:30 Uhr live im Ticker bei sport-im-osten.de und in der SpiO-App) geben die Frauen von RB Leipzig ihr Heimspieldebüt in der Bundesliga. Zu Gast ist mit der SGS Essen ein erfahrenes Erstligateam, das am ersten Spieltag mit einem 2:0 gegen Eintracht Frankfurt ein Ausrufezeichen gesetzt hat.