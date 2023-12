HFC-Experte: "So ernst wie jetzt war es noch nie"

Nach mehr als 300 Minuten riss die Torlos-Serie zwischen dem Halleschen FC und Dortmund II – allerdings nicht so, wie es sich die Hallenser vorgestellt hatten. Die Zweitvertretung des BVB ging durch zwei späte Tore in der ersten Halbzeit in Führung, dem HFC gelang nur noch der Anschlusstreffer. Am Ende stand eine 1:2-Niederlage – und dass, obwohl die Rot-Weißen knapp 40 Minuten in Überzahl spielten. HFC-Experte Weidling sah für die Niederlage zwei wesentliche Faktoren: fehlende Durchschlagskraft in der Offensive und zu viele Fehler in der Rückwärtsbewegung. Zu allem Überfluss verletzte sich Verteidiger Sebastian Zieleniecki in Dortmund so schwer, dass er für den Rest der Saison ausfällt.