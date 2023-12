Der HFC kam gut ins Spiel. Doch die Versuche von Timur Gayret (1., 19.) parierte BVB-Keeper Marcel Lotka sicher. In der Folge flachte das Spiel immer mehr ab. Bis zum Ende der 1. Halbzeit versuchte es der HFC mit langen Bällen auf Jonas Nietfeld, der Matchplan ging aber nicht auf. Auch Dortmund tat sich schwer, kam aber per Standard zum Erfolg. Ole Pohlmann verwandelte einen Freistoß aus 17 Metern Entfernung zum 1:0 (38.). Gayret hatte kurz darauf den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber erneut an Lotka. Der HFC drückte weiter, lief nach einer eigenen Ecke aber in einen Konter, den Ayman Azhil zum 2:0 (45.+3) vollendete.