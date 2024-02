HFC-Experte: "Der Joker ist verpufft"

Im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga hat der Hallesche FC durch das 0:2 in Unterhaching einen ordentlichen Dämpfer bekommen. Nur ein Punkt trennt den HFC vom ersten Abstiegsplatz. Diesen einen Zähler hatten sich die Rot-Weißen vergangenen Samstag beim spät errungenen 1:1 in Sandhausen erkämpft. Die HFC-Experten des MDR, Stephan Weidling und Marius Rudolph, analysieren die beiden Spiele in der neuen Folge des Badkurvenverstehers und schauen voraus auf das Derby gegen Erzgebirge Aue.