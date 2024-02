Der Hallesche FC hat es verpasst, sich weiter von den Abstiegsplätzen abzusetzen. Am 48. Geburtstag von Trainer Sreto Ristic unterlag der HFC am Mittwochabend (07.02.2024) auswärts bei der SpVgg Unterhaching mit 0:2 (0:0). Mit einem Sieg hätte sich Halle auf vier Punkte von der Abstiegszone distanzieren können. Weil man aber auch im 24. Ligaspiel in dieser Saison mindestens ein Gegentor kassierte, beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz weiter nur einen Punkt.