Aufschluss über die aktuelle Form vor dem Start in die neue Saison gegen die SV Elversberg am 3. August dürften vor allem die beiden letzten Testspiele gegen den englischen Zweitligisten Norwich City (26. Juli) und einen Tag später gegen Sampdoria Genua aus der italienischen Serie B geben.

Unter den zehn externen Neuzugängen sind bis dato vor allem Philipp Hercher und Martijn Kaars hervorzuheben. Hercher kam mit reichlich Zweitligaerfahrung vom 1. FC Kaiserslautern und soll für Tempo auf der rechten Außenbahn sorgen. In der Vorbereitung überzeugte der 28-Jährige mit solider Defensivarbeit und strahlte zudem Torgefahr aus. Er könnte ein Kandidat für die Startelf sein, ebenso wie Kaars. Mit dem 25-jährigen Niederländer verpflichtete man laut Sportgeschäftsführer Otmar den "Wunschspieler für den Sturm". Kaars wurde bei Ajax Amsterdam ausgebildet und soll in Magdeburg den Abgang von Luca Schuler im Sturmzentrum kompensieren.

Auch die Verpflichtung von Marcus Mathisen zeigt, dass man in Magdeburg auf Erfahrung setzt. Der 28-jährige Innenverteidiger aus Dänemark gehörte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal bei Zweitligaabsteiger Wehen Wiesbaden und könnte für die nötige Stabilität in der vergangenen Saison ein ums andere Mal patzenden Abwehr sorgen. "Wir haben Konsequenz verpflichtet", erklärte Titz. "Wir wollten Spieler, die die Lücken schließen, wenn wir nach vorne spielen. Spieler mit Mentalität und Tempo."

Christian Titz geht in seine fünfte Saison als FCM-Trainer. Die positive sportliche Entwicklung vom potenziellen Drittligaabsteiger zum möglicherweise bald etablierten Zweitligisten ist in erster Linie sein Verdienst. Sein mutiger, ballbesitzorientierter Spielansatz steht für ansehnlichen Fußball. In der vergangenen Saison hielt kein Team durchschnittlich länger den Ball in den eigenen Reihen als Magdeburg (60 Prozent). Das meist flache Kombinationsspiel ermöglicht es immer wieder, Lücken in der gegnerischen Abwehr zu reißen.