9 Mal trafen beide Klubs bislang aufeinander: je 4 Mal in der 1. und 2. Bundesliga sowie einmal im DFB-Pokal. RB gewann 8 Partien in Folge. Die einzige Niederlage setzte es vergangene Saison im März – Achtung! – im Anschluss an die Leipziger 0:7-Pleite gegen Manchester City. Das Torverhältnis nach den 9 Spielen lautet 20:3.