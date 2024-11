Der FCM - im Vergleich zum 0:3 gegen Hannover mit drei Neuen in der Startelf - begann auf dem Betzenberg mit einem Donnerschlag! Nach einer halbhoch getretenen Eckball knallte Loric den Ball von der Strafraumkante mit links wuchtig über Julian Krahl, der in der Lausitz geboren wurde und in der Jugend für Energie Cottbus und RB Leipzig spielte, ins Tor.

Das Spiel blieb mitreißend und chancenreich. Als Falko Michel den wuseligen Daisuke Yokota im Strafraum leicht berührte, entschied Schiedsrichter Florian Badstübner aus Nürnberg auf Elfmeter. FCM-Trainer Christian Titz schaute sich die Szene mehrfach an und hatte eine klare Meinung: "Es gab zwei Szenen, die kein Elfmeter waren. Wenn einer behauptet, hier wäre ein Foulspiel gewesen, der sagt nicht die Wahrheit." Lauters Tomiak war es egal. Er blieb cool, schob links unten ein und schickte Christian Reimann in die falsche Ecke. Nur noch 1:2.

In der 68. Minute lag der Ball dann im Netz. Top-Torjäger Ache, der bis dahin unglücklich spielte, köpfte nach einer Sirch-Ecke aus Nahdistanz ein: 2:2 (68.). Und der FCK wollte mehr! Die Elf von Markus Anfang blieb am Drücker und hatte beste Chancen. Ache traf u.a. zum dritten Mal Aluminium. Magdeburg schaffte nur selten Entlastung, hatte aber in Unterzahl das Glück des Tüchtigen und entführte am Ende in doppelter Unterzahl einen Punkt vom Betzenberg. In der Nachspielzeit sah nämlich Martijn Kaars nach einem übermotivierten Foulspiel auch noch Gelb-Rot.