Knapp einen Monat nach dem letzten Ligaspiel bei Fortuna Düsseldorf hat FCM-Cheftrainer Christian Titz seine Spieler am Dienstag (18. Juni 2024) erstmals wieder auf dem Trainingsplatz versammelt. Nach dem Start in die Sommervorbereitung am Montag, inklusive Laktat-Test, versammelte sich der Kader einen Tag später im Schatten der MDCC-Arena für erste Athletik-Einheiten auf dem grünen Rasen - um gut in die Woche zu starten, sagte Titz SPORT IM OSTEN. Mit dabei: alle Neuzugänge, bis auf Lumabo Musonda, der erst später zur Mannschaft stößt.

Kaars - die neue Tor-Hoffnung beim FCM

Ein besonderes Augenmerk richteten die anwesenden FCM-Fans auf die neue Offensiv-Hoffnung Martijn Kaars, der als Tormaschine aus der zweiten niederländischen Liga zum FCM gestoßen ist. 21 Treffer standen in der vergangenen Saison in 38 Spielen zu Buche. Christian Titz hofft auch für den FCM auf solche Quoten: "Wenn er hier so trifft, hätten wir nichts dagegen."

Hercher will "ein guter Spieler sein"

Ein weiterer Neuzugang, auf den die Verantwortlichen große Stücke setzen, ist Philipp Hercher. Der Mittelfeld-Spieler kommt vom Pokalfinalisten 1. FC Kaiserslautern nach Magdeburg und kann sein Debüt für Blau-Weiß jetzt schon kaum erwarten. "Ich kenne das hier ja nur als Gegner und ich freue mich schon sehr auf die positiv verrückten Fans und das Stadion", so der 28-Jährige am SpiO-Mikrofon. Was die Fans von Hercher, der in der vergangenen Saison aus Verletzungsgründen nur wenig gespielt hat, erwarten können? "Wenn ich gesund bin, kann ich ein sehr guter Spieler in dieser Liga sein", so der Rechtsfuß.

Titz erhöht langsam die Intensität