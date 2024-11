Kurz darauf jubelten beinahe die Ulmer Spatzen: Nach einem Fehlpass im Aufbau landete der Ball bei Dennis Chessa, der im Rückraum Aaron Keller bediente. Den aufs Tor kommenden Abschluss blockte Jean Hugonet in höchster Not und verhinderte so wohl das 0:1 (73.). In der Schlussphase kassierte Strompf für ein taktisches Foul dann Gelb-Rot. In Überzahl versuchte Magdeburg offensiv noch einmal mehr, doch der eingewechselte Tatsuya Ito verpasste mit seinem Abschluss in der Nachspielzeit den Lucky Punch. Der 1. FC Magdeburg bleibt damit seit Februar im heimischen Stadion ohne Sieg. Nach der Länderspielpause geht es für die Blau-Weißen in Regensburg weiter (24. November, 13:30 Uhr).