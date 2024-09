Der weiterhin ungeschlagene 1. FC Magdeburg bleibt Tabellenführer Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga dicht auf den Fersen. Die Mannschaft von Trainer Christian Titz gewann am Samstag (28. September 2024) bei Darmstadt 98 mit 2:1 (1:1) und kletterte mit 15 Punkten vorerst auf Tabellenplatz zwei.

Livan Burcu, der an seinem 20. Geburtstag für den erkrankten Baris Atik begann, und Connor Krempicki erzielten vor 17.311 Zuschauern im Stadion am Böllenfalltor die Tore für den FCM (22./48.). Isac Lidberg hatte die Hausherren zuvor in Führung gebracht (11.). Die Magdeburger beendeten die Partie nach einer Gelb-Roten Karte für Marcus Mathisen zu zehnt (73.).