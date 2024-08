Das Ziel gegen Schalke sei unabhängig vom Pokal "Aktivität, mit und ohne Ball". Den Gegner sieht Christian Titz "eine Saison weiter und stabiler. Sie haben den Kader verändert und sind deshalb unberechenbarer. Sie haben Laufstärke, Wucht und gute Fußballer." Zuletzt gewann der 1. FCM das Duell gegen Schalke 04 vor heimischer Kulisse 3:0 . Der Erfolg im Februar 2024 sollte sich aber auch als bislang letzter Heimsieg erweisen. Danach folgten sechs Partien in der eigenen Arena ohne Sieg. Kleiner Trost: Die Königsblauen holten auswärts 2024 auch erst einen Dreier.

Schalke 04 hat viele Umbrüche hinter sich. Der einstige Champions-League-Stammgast setzt aktuell auf junge, entwicklungsfähige Spieler. Der Vertrag mit dem 33-jährigen Mittelstürmer Sebastian Polter wurde am Donnerstag aufgelöst, zuvor holten die Königsblauen ein Trio für die Zukunft. In Magdeburg fehlt mit Mittelfeldakteur Ron Schallenberg ein wichtiger Akteur nach einer unberechtigten Roten Karte in Nürnberg. Dort unterlag S04 1:3. Zum Auftakt fertigte das Team des Belgiers Karel Geraerts Braunschweig 5:1 ab, im Pokal gab man sich beim 2:0 bei Oberligist VfR Aalen im Gegensatz zum 1. FCM keine Blöße. Schalke kommt nach Magdeburg mit Paul Seguin, Sohn der FCM-Legende Wolfgang Seguin.