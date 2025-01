Es dürfte ein spannender und stimmungsvoller Abend werden, wenn am Samstag 20:30 Uhr (im Audiostream und Ticker) der 1. FC Magdeburg in Gelsenkirchen auf den FC Schalke 04 trifft. Es ist das Duell zwischen formstarken "Knappen", die zuletzt fünf Spiele nicht verloren haben, und dem FCM, der in zehn Auswärtspartien 25 Punkte sammeln konnte und mit zwei Zählern Rückstand (32) hinter Spitzenreiter Hamburg (34) auf Rang drei steht.

Magdeburgs Chefcoach Christian Titz und sein Team wissen natürlich um die Schwere der Aufgabe. "Schalke ist eine Mannschaft, die sich in den letzten Wochen stabilisiert und konstant gepunktet hat, die auch in der Kompaktheit nach hinten deutlich stabiler steht und weniger zulässt. Was auch bemerkenswert ist, dass sie ihren Ballbesitzanteil deutlich gesteigert haben", erklärte der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz. Zudem warnt Titz vor den Schalker Eingaben von außen und Standardsituationen. Die Marschroute ist dennoch klar: "Wir versuchen, das Spiel so gut wie möglich für uns zu gestalten."