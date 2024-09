"Baris ist einsatzfähig", versicherte Titz. "Wir haben uns etwas länger Zeit gelassen, um auch wirklich sicher zu gehen. Wir sind froh, dass er wieder bei uns in der Mannschaft ist." Ob es bereits für einen Startelfeinsatz reicht, ist offen. Dass Atik mit seinen Qualitäten den Unterschied im Magdeburger Spiel machen kann, hat der 29-Jährige in der Vergangenheit zur Genüge bewiesen.

Auch beim Gegner hat sich die Personalsituation vor dem Topspiel entspannt. Mit Kapitän und Abwehrchef Timo Hübers kann Struber wieder mit seinem wohl wichtigsten Spieler planen. "Er ist ein Garant, was Leistung angeht und für uns ein ganz wichtiger Teil", sagte Kölns Trainer, der gegen Magdeburg natürlich an die jüngste Serie mit drei Pflichtspielsiegen in Folge anknüpfen will.