Die Gäste von Trainer Daniel Brinkmann hatten vor allem in der ersten Halbzeit die klareren Chancen. Kapitän Franz Pfanne köpfte Rossipals Ecke an den linken Pfosten (8.), im Anschluss ließ auch Sigurd Haugen den Querbalken erzittern (36.). Bereits zuvor hatte Cottbus-Keeper Elias Bethke mit einer Glanztat im Eins-gegen-Eins den Rückstand durch den norwegischen Angreifer verhindert (24.). Die beste Gelegenheit der Gastgeber vor der unverhofften Campulka-Führung in der Nachspielzeit schob der emsige Maximilian Krauß frei rechts vorbei (29.).



Auch nach dem Seitenwechsel blieb Energie – angetrieben vom eingewechelten Tolcay Cigerci – effizient. Krauß bestrafte Alexander Rossipals Fehler und hob astrein über Hansa-Schlussmann Benjamin Uphoff ins Netz. Kurz darauf sorgte Copado auf Traumpass von Cigerci für die Vorentscheidung. Zuvor traf auch Gäste-Offensivmann Nils Fröling nur den Pfosten, während Campulka gegen Haugen vor der Linie klärte (51./56.). So blieb FCH-Joker Ryan Naderi nach schöner Dreieckskombination lediglich der Ehrentreffer vorbehalten (87.).