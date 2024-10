Aber auch Hansa arbeitete sich langsam, aber sicher in die Partie und hätte nach 24 Minuten durch Ryan Naderi beinahe ausgeglichen. Ging dessen Schuss noch knapp am Pfosten vorbei, machte es Haugen acht Minuten später besser. Nach starker Flanke von Nico Neidhart hämmerte der Norweger den Ball technisch perfekt aus kurzer Distanz in die Maschen (32.) – Männel war chancenlos. Der Ausgleich war zu diesem Zeitpunkt durchaus überraschend. Lange brauchte Aue aber nicht, um den Rückschlag wegzustecken. Bär verzeichnete nach 35 Minuten den nächsten Abschluss, kurz darauf verpasste Tashchy am langen Pfosten eine hohe Hereingabe. Auch kurz vor der Pause fehlte nicht viel, als Marvin Stefaniak einen erneut schöne Flanke Fallmanns nur Zentimeter über die Latte köpfte (39.).

Anstelle von weiteren Offensivaktionen musste Aue in der Schlussphase jedoch plötzlich in die Defensive gehen. Der bereits vorgewarnte Loune konnte einen Hansa-Konter nur per Foul verhindern und flog vom Platz (74.). Rostock warf in der Schlussphase entsprechend alles nach vorne. Bei einer Doppelchance in der 84. Minute rettete zunächst noch die Latte, ehe Gürleyen in der Nachspielzeit einen Eckball wuchtig in die Maschen köpfte und Hansas Durststrecke im Erzgebirge nach 57 Jahren beendete.