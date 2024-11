Erzgebirge Aue fand schnell in die Partie und drückte mit unveränderter Startelf von Beginn an auf die Tube. Nach einem nicht-gegebenen Strafstoß und einmal Aluminium brachte Marcel Bär die Veilchen in der 18. Minute nach einer tollen Kombination von Marvin Stefaniak und Linus Rosenlöcher in Front. In einer ereignisreichen ersten Hälfte gelang es Saarbrücken erst nach dem Gegentreffer irgendwie in Fahrt zu kommen. Dann sorgten vor allem die Hereingaben von Ex-Auer Calogero Rizzuto für Furore im Strafraum der Gastgeber. Der FCS stand sich mit seiner unzureichenden Chancenverwertung aber selbst im Weg und musste den Rückstand mit in die Kabinen nehmen.