Zugleich dankte er dem 1. FC Nürnberg "für die kollegiale Abwicklung des Transfers auf Leihbasis". Es scheint eine Win-Win-Situation zu sein. Bei den Franken war Loune zuletzt nicht die erste Wahl. Nach sechs Zweitliga-Spielen in der vergangenen Saison wurde er im Winter nach Klagenfurt ausgeliehen. Die erhoffte Spielpraxis bekam er beim Erstligisten in Österreich aber nicht. In den letzten Wochen schaffte er es meist nicht einmal in den Kader. Nach seiner Rückkehr nach Nürnberg im Sommer kam Loune beim "Club" in der Regionalliga zum Einsatz. Nun will der gebürtige Hanauer, der das Nachwuchsleistungszentrum von Eintracht Frankfurt durchlief, seine Chance in der 3. Liga nutzen.