Torwart Tim Schreiber parierte zweimal in brenzligen Situation gegen frei durchgebrochene Angreifer (24./27.). Dafür sah der sonst starke Keeper beim 0:1 (44.) nicht optimal aus. Besuschkow knallte einen Freistoß aus 17 Metern auf die Torhüter-Ecke. Bei der kurzen Distanz ist es quasi kaum möglich, ihn so über die Mauer zu heben, dass sich die Kugel richtig senkt und dementsprechend hätte sich Schreiber etwas mehr in die klassische Torwartecke stellen müssen. Weil Jakob Lemmer in der Mauer den Kopf leicht wegzog und dadurch den Blick verhinderte ohne zu retten, war es allerdings auch kein klarer Fehler von Schreiber - aber eine diskutable Szene.

Bildrechte: IMAGO/Picture Point