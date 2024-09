Daferner bringt Dynamo früh in Führung

Dynamo Dresden legte bei bestem Fußball-Wetter los wie die Feuerwehr. Kutschke kam direkt in der 1. Minute im gegnerischen Strafraum zum Abschluss, legte den Ball aber links am Tor vorbei. In der 9. Minute zog der Dynamo-Kapitän erneut ab, dieses Mal aus der zweiten Reihe. Den Schlenzer konnte Hansa-Keeper Benjamin Uphoff nicht ordentlich klären. Christoph Daferner stand bereit und verwandelte den Abstauber zur 1:0-Führung.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Dresden belohnt sich nicht

Die SGD war in der ersten Hälfte die klar bessere Mannschaft, kam durch Daferner (27.) und Lars Bünning (28.) noch zu zwei Großchancen, die Uphoff aber mit zwei Glanzparaden abwehrte. Es dauerte bis zur 34. Minute ehe Hansa das erste Mal aufs gegnerische Tor schoss. In der Folge kamen die Gäste aber besser ins Spiel und hätten Dresdens schlechte Chancenverwertung vor dem Pausenpfiff beinahe noch bestraft. Nils Fröling scheiterte mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumkante aber am rechten Pfosten.

Nach der Pause wurde Hansa aggressiver in den Zweikämpfen und beeindruckte damit die Dresdner. Die versuchten mit einem Powerplay und hohen Flanken in den Strafraum das 2:0 zu markieren. Oliver Batista Meier scheiterte in der 58. Minute mit einem Freistoß aus spitzem Winkel an Uphoff. Kurz darauf (69.) war der Hansa-Keeper auch zur Stelle, als Aljaz Casar das 2:0 auf dem Kopf hatte.

Ausgerechnet Naderi macht den Ausgleich