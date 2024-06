Was das konkret für den Kader bedeutet, ließ Brendel am Dienstag noch offen. Er legte sich aber fest, dass es perspektivisch wichtig sei, eine Achse in die Mannschaft zu bekommen - "vom Torwart bis zur Nummer neun". Dass Brendel bei allen Gedanken an die Mannschaft nicht die Mitarbeiter vergisst, stellte er auf der Pressekonferenz klar. Als Antritts-Geschenk habe er nämlich für alle Streuselkuchen mitgebracht. Auch das macht deutlich: Die Stimmung scheint bei der SGD nach der enttäuschenden Saison 2023/24 wieder besser zu sein. Jetzt fehlen nur noch die sportlichen Erfolge.