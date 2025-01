Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke sagte am Mittwoch: "Wir müssen aus dem Spiel lernen. Wie gehen wir als Gruppe damit um?" 'Nach der Gelbsperre für Angreifer Christoph Daferner gilt das SGD-Urgestein als ein Kandidat für die Startelf. Für ihn entscheidend im Ostduell am Samstag: "Wille, Einsatz, Leidenschaft, völlige Hingabe für die 90 Minuten und sein Team". Kutschke-Tugenden. Es käme im Stadion der Freundschaft "nicht großartig darauf an, ob man sich mit einer tollen Kombination hinten heraus spielt."