Nun gehe es für ihn darum, in den ersten Einheiten und dann vor allem im Trainingslager die Mannschaft im Gesamten und die Spieler im Einzelnen richtig kennenzulernen. Änderungen am Kader will er zunächst nicht vornehmen und stattdessen das Beste aus den vorhandenen Akteuren rausholen. Vor allem bei den Standardsituation - sowohl im Ausnutzen der eigenen, als auch beim Verteidiger der gegnerischen - und beim Umschaltverhalten nach Ballverlust hat Härtel einige Ansatzpunkte gefunden, die er bearbeiten will. Zudem will er mehr Flexibilität in den Systemen, um im Spiel gezielter auf einzelne Situationen reagieren zu können: "Es gehört für mich schon dazu, dass eine Mannschaft Dreierkette, Viererkette und Fünferkette spielen kann und in der Lage ist, diese Dinge kurzfristig anpassen zu können."

Aufstiegsansage bleibt aus

Ein konkretes Ziel, etwa den Aufstieg, wollte sich der neue Chefcoach noch nicht entlocken lassen: "Es geht darum, Spiele zu gewinnen. Wir werden uns jetzt nicht hier hinstellen und sagen, das Ziel ist unbedingt die 2. Liga. Wir sind ambitioniert und wollen das Maximum, was wir erreichen können." Er verwies darauf, wie eng es in der Liga zugeht und was alles möglich sei: Aufsteiger Cottbus steht oben, während Zweitliga-Absteiger Osnabrück sich im Tabellenkeller wiederfindet. "Man muss eine gewisse Demut für diese Liga haben."

Schon 2022 gab es eine Anfrage