Drei Punkte zum Auftakt: Dynamo-Herz, was willst du mehr. Mit einem knappen 2:1-Sieg bei Viktoria Köln ist den Dresdnern mit ihrem neuen Trainer Thomas Stamm ein optimaler Start in die Drittliga-Saison gelungen. Noch lief nicht alles rund, was bei der "neu zusammengewürfelten Mannschaft" auch nicht zu erwarten war, wie der 41-jährige Schweizer am SPORT-IM-OSTEN-Mikrofon betonte. "Wir haben gerade in der zweiten Halbzeit mehr Struktur gehabt, waren griffiger, was noch in der ersten Hälfte gefehlt hat. Nach dem 2:0 hatten wir Chancen zu erhöhen. Ich freue mich für die Jungs, weil wir sehr intensiv und gut gearbeitet haben."