Dynamo Dresden hat sich im Offensivbereich mit einem bekannten Gesicht verstärkt. Wie der Drittligist am Freitag (28. Juni 2024) mitteilte, kehrt Christoph Daferner per Leihe für ein Jahr von Zweitligist 1. FC Nürnberg zurück. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Eine Kaufoption gäbe es laut der Franken nicht.

Daferner spielte bereits zwischen 2020 und 2022 für Dynamo. In seiner Debütsaison trug er mit zwölf Treffern und sieben Assists maßgeblich zum Aufstieg in die 2. Bundesliga bei. Auch dort stellte er seine Qualitäten unter Beweis, konnte trotz 13 Toren und zwei Vorlagen den direkten Wiederabstieg aber nicht verhindern.

Im Anschluss trennten sich die Wege. Daferner blieb in der 2. Liga und wechselte zum 1. FC Nürnberg. Bei den Franken kam er zunächst zwar regelmäßig zum Einsatz, in der vergangenen Saison aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Im Winter wurde er schließlich zu Ligakonkurrent Düsseldorf verliehen, spielte aber auch dort nur eine untergeordnete Rolle.

Nun will er in Dresden zurück zu alter Stärke finden. "Die Zeit bei Dynamo war hochemotional und hat mich wahnsinnig geprägt. Als sich die Möglichkeit zur Rückkehr ergeben hat, war für mich klar, dass ich diese unbedingt wahrnehmen möchte. Ich werde alles dafür tun, in der kommenden Saison meinen Beitrag zum Erfolg der Mannschaft beizutragen", wird Daferner in der Vereinsmitteilung zitiert.