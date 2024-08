Beide Mannschaften brauchten einige Zeit, um sich in die neue Saison einzufinden. Dresden stand über weite Strecken solide und kontrollierte das Geschehen mit viel Ballbesitz. Was fehlte, war die letzte offensive Entschlossenheit. Rückkehrer Oliver Batista Meier probierte es von links immer wieder, kam aber nicht entscheidend durch. Ein Freistoß von Philip Heise an den kurzen Pfosten wurde von Schlussmann Dudu entschärft (33.). Der kurzfristig fit gewordene Deutsch-Brasilianer packte dann auch bei einem Abschluss von Claudio Kammerknecht am zweiten Pfosten entschlossen zu (40.).